Barbecues aan en ligstoelen naar buiten, dit doet het weer de komende dagen in Brabant

Coronacij­fers Brabantse ziekenhui­zen: stabiel, maar nog altijd druk

6:00 ,,Er liggen steeds meer coronapatiënten in de ziekenhuizen”, stelde Mark Rutte gisteravond. Dat geldt zeker voor delen van het land, waar ziekenhuizen de toestroom nu al niet meer aan kunnen. Maar in Brabant is de situatie al enige tijd stabiel. Toch is de provincie nog altijd een van de drukste regio’s van Nederland, stelt het Brabantse Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).