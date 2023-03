‘Bankmedewerkers’ opgepakt voor plunderen rekening van tientallen slachtoffers

Stille Getuigen Osse katholieke Midden­stands­bond 120 jaar, maar dit keer is het niet gevierd

OSS - De Osse middenstand heeft zonder erg een mijlpaal laten passeren. Ze was 120 jaar georganiseerd. Althans de katholieke middenstand, want voor andersdenkenden was de in 1902 opgerichte Middenstandsbond niet bedoeld.