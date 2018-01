Bang van je eigen cv-ketel

HELMOND/EINDHOVEN - Ze roken iets. Een verdacht luchtje dat uit hun cv-ketel kwam. En dus schakelde het Helmondse gezin Van Well direct hun vaste monteur in. Die was er die bewuste zondag een paar jaar geleden snel bij. ,,Isolatiemateriaal in de ketel was gaan smelten", weet installateur Richard Keste uit Aarle-Rixtel nog goed.

Het blijkt lang niet de enige Nefit Topline-ketel waarin brand is ontstaan. Twee Helmondse experts die in opdracht van RTL Nieuws onderzoek deden naar de ketels, constateerden dat de toestellen een verhoogd risico op brandgevaar en koolmonoxidevergiftiging opleveren. Het probleem zit in de zogeheten warmtewisselaar.

Op het Helmondse gezin heeft het voorval van destijds met hun Nefit Topline-ketel niet veel indruk gemaakt, het was in een mum van tijd opgelost. Keste: ,,Een paar uur na mijn diagnose stond iemand van Nefit zelf al op de stoep om alle kapotte onderdelen door het lek kosteloos te vervangen." Over de service dus niets dan goeds, al zijn er met die bewuste serie wel erg veel problemen waardoor het vertrouwen weg is.

Bang

,,Ik krijg telefoontjes van mensen die zeggen dat ze vannacht niet hebben geslapen omdat ze bang zijn", zegt Piet van Bakel uit Hulsel, die jarenlang honderden cv-ketels installeerde. Hij vindt dat Nefit onterecht in een kwaad daglicht wordt geplaatst. ,,Ik heb tussen 2006 en 2009 in totaal 53 Topline-ketels geplaatst en daarvan heb ik bij maar één toestel onderdelen moet vervangen", zegt Van Bakel, die erkent 'Nefit-fan' te zijn. Wat hem betreft ontstaan technische problemen omdat laks wordt omgegaan met periodiek onderhoud. Hij pleit overigens voor onderhoud eens per jaar in plaats van de door Nefit voorgestelde eens per twee jaar.

Doden

Daarmee zijn volgens Peter Coppes, die samen met Piet Maas onderzoek deed naar de ketels, de gevaren echter allerminst geweken. Of de problemen zich voordoen, is ook afhankelijk van de belasting van het toestel. Vervorming van de bovenzijde van de verbrandingskamer is volgens het tweetal een 'zeer veel voorkomend fenomeen'. De Helmondse onderzoekers ramen het aantal slachtoffers als gevolg van de gebrekkige Topline-ketels op 'meerdere doden' per jaar. ,,Exacte cijfers zijn er niet omdat ze niet worden geregistreerd", zegt Coppes, die aanvullend onderzoek doet voor nadere wetenschappelijk en statistische onderbouwing.

Rapport

De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin staat dat jaarlijks tenminste vijf en tien dodelijk slachtoffers en enkele honderden gewonden vallen door koolmonoxideongevallen. Coppes: ,,Maar bewoners en hulpverleners merken blootstelling aan koolmonoxide lang niet altijd op." De raad schat daarom dat er drie tot vijf keer zo veel slachtoffers vallen.

Nefit zegt 128.000 ketels te hebben verkocht van dit type toestel. Maar de onderzoekers hebben het over enkele honderdduizenden ketels. Hoe zit dat? Coppes: ,,Wij baseren ons op productiegegevens. Bij een deel van die toestellen is de dikte van de bovenzijde van de verbrandingskamer verhoogd." Maar ook van die oplossing bij ketels van na 2009 is Coppes niet overtuigd.