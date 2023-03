Bam! Zij zitten niet meer in woonkamer • Bloederige foto's Dennis Schouten • Roos en Marcel vonden elkaar

ALLEBEI EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN SMOORVERLIEFD | Voor Roos (31) uit Houten en Marcel (36) uit Soest is het glashelder: ze zijn voor elkaar bestemd. Ze vonden elkaar op ABCDate, een contactbemiddelingssite voor mensen met een verstandelijke beperking. ,,Hij had bij ons eerste afspraakje een ring voor me meegenomen.’’

BAM! WEER EEN AUTO DOOR DE GEVEL | Als Gerrit en Mirjam Nijweide net naar bed willen gaan, rijdt er plots een auto hun woonkamer in. Het echtpaar kruipt door het oog van de naald, want het voertuig komt vlak voor de twee tot stilstand.

LENTE? EERST NOG EEN PAAR WINTERSE DAGEN | Ondanks dat de meteorologische lente al begonnen is, krijgen we komende week te maken met winterse perikelen. De spreuk ‘maart roert zijn staart’ doet zijn naam eer aan.

LAATSTE PAASVUUR IN MEDDO | De inzameling van het hout voor het allerlaatste paasvuur van Meddo is zaterdag begonnen. Stikstofregels en het gebrek aan aanwas van nieuwe vrijwilligers hebben de traditie de nek omgedraaid.

EDENAAR (32) OVERLEDEN BIJ ZWAAR ONGELUK OP A12 | Een man (32) uit Ede is zaterdagochtend overleden bij een zwaar auto-ongeluk op de A12 bij Ede. Hij zat met vier anderen in een van de twee betrokken auto’s. In de andere auto zat één automobilist. De vijf slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

DIEVEN RENNEN WEG BIJ ZELFSCANKASSA EN NEMEN 512 PRODUCTEN MEE | De vier winkeldieven - die woensdagavond bij een Nijmeegse supermarkt de kofferbak van hun auto vollaadden met honderden gejatte producten- wilden nog veel meer stelen. Ze lieten nog een volle kar met boodschappen bij de winkel achter.

TRUCKER GUIDO RIJDT PARTNER CARINA (46) NAAR LAATSTE RUSTPLAATS | Met doordringende sirenestoten nemen negen vrachtwagenchauffeurs afscheid van Carina (46); hun trucks als erehaag. Haar partner, collega Guido Grewald (46) rijdt zelf de kist naar haar laatste rustplaats in Holten.

JONGEN IN ZEVENAAR OPGEWACHT EN AANGEREDEN | Vermomd stonden twee jongemannen met hun scooter een andere jongen vroeg in de ochtend op te wachten bij een school in Zevenaar. Zo gauw ze hem zagen, stapte de bijrijder af, pakte een groot mes en ging hem achterna. De jongen wist weg te rennen, maar werd even later van achteren aangereden door de scooterrijder.

DENNIS SCHOUTEN DEELT BLOEDERIGE FOTO’S | Dennis Schouten is naar eigen zeggen betrokken geraakt bij een steekincident in Enschede. De presentator van het Youtube-programma Roddelpraat laat weten dat een persoon hem in zijn gezicht heeft gestoken in uitgaansgelegenheid Aspen Valley. Hij heeft zaterdagochtend aangifte gedaan van zware mishandeling. De politie doet onderzoek.

RUSSISCHE MINISTER WORDT UITGELACHEN DOOR ZAAL | De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, beleefde een pijnlijk moment op een conferentie in de marge van de zaterdag afgesloten G20-top in India. Hij werd door de zaal ronduit uitgelachen toen hij ging uitleggen wie de oorlog in Oekraïne was begonnen.

JONGSTE DOCHTER FRANK DE BOER BEVALLEN VAN EERSTE KINDJE | Oud-profvoetballer en trainer Frank de Boer (52) is opa geworden. Zijn jongste dochter Beau (23) is bevallen van haar eerste kindje, dat een bijzondere naam heeft gekregen. Het tweede kleinkind is onderweg.

WEEROMSLAG IN DE MAAK, KANS OP SNEEUW | Na een aantal zonnige dagen gaat dit weekend het roer om. Het droge, zonnige weer laten we achter ons, in de loop van het weekend stijgt de buienkans aanzienlijk en wordt het kouder.

IN IRAN GEBOREN MAHAN ESLAMI IS DANKBAAR DAT ZE HIER IN VRIJHEID LEEFT | Wat in Iran allemaal gebeurt, maakt dat Mahan Eslami (30) zich gelukkig prijst dat zij in vrijheid in Wageningen groot is gegroeid. En het maakt dat zij zich uitspreekt voor verandering in haar geboorteland. Waar dat maar kan.

Volledig scherm Mahan Eslami © Herman Stöver

POLITIE JAAGT OP SERIEVERKRACHTER, TOCH BLIJFT ‘KOOSJE’ AL 34 JAAR ONVINDBAAR | Eigenlijk is het onmogelijk. Als het een vooropgezet plan was, gaf niemand er een stuiver voor. Toch ontkomt ten zuiden van Eindhoven één man al drie decennia lang aan de politie. Het Eindhovens Dagblad mocht een paar jaar meekijken met het rechercheteam dat jacht maakte op de serieverkrachter van De Kempen.

