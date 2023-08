Bach op het Robustelly-orgel in Helmondse Lambertuskerk

Benefiet­wed­strijd voor supervrij­wil­li­ger André Langenhuij­sen: Oud-Feyenoord tegen VV Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Supervrijwilliger André - ‘Mister Blue White’ - Langenhuijsen ziet vrijdag 1 september twee liefdes bij elkaar komen. Oud-Feyenoord speelt een benefietwedstrijd tegen VV Heeswijk All Star Team voor Stichting ALS, de spierziekte die in februari bij hem is vastgesteld.