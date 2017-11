Baby sterft niet natuurlijke dood, geldboete voor bedreigen burgemeester

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat vrijdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

De sectie op het lichaam van de afgelopen maandag overleden baby heeft uitgewezen dat de baby een niet-natuurlijke dood is gestorven. De baby was eerder al uit huis geplaatst. Lees meer: Omgekomen baby Breda was eerder al uit huis geplaatst.

Een 34-jarige man uit Sint-Willebrord heeft vrijdag van de rechtbank in Breda een boete gekregen van 750 euro, waarvan 300 voorwaardelijk. Hij belde op 8 december vorig jaar de gemeente Rucphen en bedreigde burgemeester Marjolein van der Meer Mohr, zo vond de rechtbank bewezen. Lees meer: Boete van 750 euro na bedreigen burgemeester Rucphen.

,,Ik schiet jullie allemaal neer! Ik ben van ISIS. Allahu Akbar!'', riep de 24-jarige Bredanaar B. in april terwijl hij op de servicebalie bij de Makro in Breda sprong. Moslim is B. niet, hij is een rasechte Brabo. Hij stond alleen stijf van een combinatie van cocaïne en ghb, zo vertelde hij vrijdag in de rechtbank in Breda. Lees meer: 'Allahu Akbar!' riep 24-jarige Bredanaar en sprong bij Makro op de balie.