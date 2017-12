Baby Miguel bracht collega’s van moeder Lieveke dichter bij elkaar

BLADEL - Dankzij massale steun uit Nederland en België onderging de blind geboren baby Miguel dinsdag zijn tweede operatie in de Verenigde Staten. De kiem van de acties lag bij de collega’s van moeder Lieveke. Bij het Bladelse farmaceutisch productiebedrijf Famar Nederland, kwamen haar collega’s spontaan in actie.

"We volgden de zwangerschap van Lieveke deze zomer al op de voet", zegt collega Jack van Hoof (60) uit Hilvarenbeek. "Dat haar kindje blind werd geboren was een grote schok. Voor haar, maar ook voor ons. Toen we vernamen dat er geld nodig was om te helpen, stonden we meteen voor haar klaar."

Er werd meteen een werkgroep samengesteld met directe collega’s, een afgevaardigde van de OR, directie en personeelsvereniging. Er werd begonnen met een collectebus in de kantine en een wafelverkoop. Ook werd het geld voor de chocoladeletters spontaan aan de actie toegevoegd en de personeelsvereniging deed er nog een schepje boven op.

Briefjes

"Maar 110 duizend euro is erg veel geld", zegt van Hoof. "Dus we beseften dat er meer moest gebeuren. Ik besloot er een schepje bovenop te doen en boorde ook de mensen in mijn eigen netwerk aan. Ik hing briefjes op bij de supermarkt en wist veel mensen te bereiken. Hierdoor liep de teller al snel op naar de zestigduizend euro op."

Maar de acties trokken ook een wissel over enkele collega’s zoals Van Hoof zelf. "Ik had vijftien uur per dag via de app contact met Lieveke en mijn twitter stroomde over", kijkt hij terug. Maar het moment dat Lieveke met de kleine Miguel bij Famar binnenkwam om het goede nieuws te brengen, maakte alles goed. Er was voldoende geld binnen om de operatie te gaan plannen, dat moment vergeet ik nooit meer. Het geld was binnen en de operatie kon gepland gaan worden. Ze had de kleine Miguel in de Maxi-Cosi bij zich en tranen stroomden over haar, maar ook over onze wangen.”

Vrienden

Nadat Miguel met zijn ouders naar de verenigde Staten vertrok voor de twee operaties, bleef het contact met de collega’s van Famar. Het bericht dat de kleine na de eerste operatie zijn moeder met zijn ogen volgde, werd met gejuich in de kantine ontvangen. "We hebben hier veel voor elkaar over", zegt Van Hoof met enige trots in zijn stem. "Vooral in tijden dat het moeilijk is, leer je je vrienden kennen."