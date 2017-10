Babbeldieven slaan keihard toe in Breda, Oosterhout en Alphen

'Van der Laan was een makker en een fan van Brabant', Van De Donk betuigt respect aan burgemeester

11:23 Eberhard van der Laan was iemand die een mooie, verbindende, maar ook zeer duidelijke stijl van besturen had. Een Amsterdammer die een fan was van Brabant. Een makker in het weerbaarder maken van de overheid. Op deze manier reageert Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Brabant, op het overlijden van de burgemeester van Amsterdam.