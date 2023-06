Avondvierdaagse trekt door verzorgingshuis: ‘Vinden ze leuk’

Bij Eetbar KUT is alles k*t, van het eten tot aan de bediening (en dat is precies de bedoeling)

DEN BOSCH - Een glas rode wijn in plaats van witte, bestek dat zonder schaamte op tafel wordt gedonderd, verkeerde zitplaatsen of simpelweg slecht personeel. Apart van elkaar misschien niet zo erg, maar samen zorgt het voor een meer dan vervelend avondje uit eten. Laat dat nou precies zijn waar pop-uprestaurant Eetbar KUT in Den Bosch op mikt.