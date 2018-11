Avans-baas Rüpp: ‘Doe mij nog een hbo-opleiding!’

Landelijke intocht Sinter­klaas was nog nooit in ‘binnenland’ van Brabant

16 november In de 66 keer dat Sinterklaas een landelijke intocht heeft gehad, is hij slechts vier keer aangekomen in Brabant. De Goedheiligman koos in die gevallen altijd voor een plaats aan een grote rivier. Het binnenland van Brabant sloeg hij tot nu toe altijd over.