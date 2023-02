Autumn Sun bij Zalige Zondagen

Minder verdachten aangehou­den in Helmond en De Peel, wél fors meer drugs in beslag genomen in 2022

HELMOND - Veertien ontmantelde hennepkwekerijen, zestien gesloten drugspanden en tientallen aanhoudingen in verband met de handel in (hard)drugs. In de strijd tegen ondermijning is dat de oogst over 2022 in De Peel.