Autoverhuurders wassen mogelijk drugsgeld wit: grote politieactie in Den Bosch

DEN BOSCH - Op zes plaatsen in Den Bosch zijn acties gaande tegen een autoverhuurbedrijf. Verhuurders worden verdacht van het witwassen van drugsgeld. In het gebouw van de verhuurder aan de Uilenwaard in Den Bosch werd in 2015 een wietkwekerij gevonden.

Tientallen medewerkers van de politie, gemeente, Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst doen mee aan de actie. Er zijn invallen in onder andere het bedrijfspand aan de Uilenwaard en vijf huizen van mensen 'die kunnen worden gelinkt aan het autoverhuurbedrijf'. Het gaat volgens de politie om mensen die bij het bedrijf werken, maar ook om huurders.

Er is niemand aangehouden. Dat was ook niet de bedoeling van de actie, zegt een politiewoordvoerder. Het gaat vooral om onderzoek naar de administratie en het in beslag nemen van spullen.

Auto's in beslag

De Belastingdienst heeft uitgezocht dat de administratie van het bedrijf niet in orde is. Er zouden openstaande belastingschulden zijn. Daarom worden er auto's en andere spullen in beslag genomen. De Douane zoekt met onder andere een speciaal getrainde hond naar drugs en geld.

Ook zouden betrokkenen bij de verhuurbedrijven mogelijk ten onrechte uitkeringen krijgen. De gemeente onderzoekt of dat het geval is. Later vandaag moet meer duidelijk worden over de acties.

Voor ondernemers

Het bedrijf is volgens de gegevens op de eigen website een 'ambitieuze leasemaatschappij' die zich richt op ondernemers uit de regio en heel Nederland.

In juni 2015 vonden opsporingsdiensten 1.434 hennepplanten in het bedrijfspand. Burgemeester Rombouts wilde het gebouw toen voor een jaar sluiten, maar daar stak de voorzieningenrechter later dat jaar een stokje voor. Slechts een deel van het pand mocht toen dicht, omdat de planten in een afgesloten gedeelte stonden, met een ander adres.

Autoverhuurders en criminelen

Autoverhuurders werken vaker samen met criminelen in Brabant. Volgens de politie is 'een enorm deel' van de autoverhuurbranche in Zeeland en Brabant malafide en betrokken bij georganiseerde criminaliteit. Bij alle 43 bedrijven die vorig jaar werden gecontroleerd, werden banden met criminelen aangetoond. Meestal werden huurauto's door criminelen gebruikt, maar er waren ook bedrijven die zich bezighielden met drugshandel of hennepteelt.

In februari van dit jaar werden drie directieleden van Hertz in Tilburg opgepakt op verdenking van witwassen. Er zou opvallend veel contant geld door het bedrijf gaan: in twee jaar meer dan 750.000 euro. Volgens het OM had het bedrijf betrekkelijk veel Satudarah-leden als klant.