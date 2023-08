Auto’s branden uit in Den Bosch, ruiten van woningen springen door hitte

met Video Vrijgela­ten verdachte verkeerson­ge­val met vier doden in Oud Gastel opgepakt bij drugsinval thuis

ROOSENDAAL - De wegpiraat die vorig jaar in Oud Gastel een verkeersongeval met vier doden veroorzaakte, zit weer in de cel. De man is maandag in Roosendaal opgepakt bij een drugsinval in zijn woning.