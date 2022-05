Automobiliste voorkomt aanrijding met fietsster maar ramt lantaarnpaal op Kiekuutweg

Nieuwsover­zicht | Zeer grote brand verwoest loods en woningen - Vermoorde Louc (19) redde met zijn leven dat van een medegevan­ge­ne

De stickers en bordjes met ‘Houd 1,5 meter afstand’ liggen al tijden in de prullenbak, maar één preventiemiddel tegen corona zien we nog volop: het spatscherm. Is dat een blijvertje? Bij een jeugdgevangenis in Breda zijn maatregelen genomen na een dodelijke steekpartij. Scherpe messen zijn voorlopig uit den boze. En in Poederoijen woedde een grote brand. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

2 mei