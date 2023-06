Automobilist rijdt tegen lantaarnpaal in Bakel en neemt de benen, politie op zoek

Interview Duo zet Spado in de startblok­ken voor NK atletiek: ‘We hebben bewezen wedstrij­den op niveau aan te kunnen’

BERGEN OP ZOOM - Ruim duizend toppers van morgen doen dit weekend mee aan het NK Atletiek voor junioren in Bergen op Zoom. In de aanloop naar het evenement vertellen Nick Moonen en Leon van Loon van atletiekvereniging Spado over alle hordes die ze hebben moeten nemen om van het NK een succes te maken.