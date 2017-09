Automobilist rijdt door na doodrijden hond in Tilburg; kinderen lopen overstuur weg

Vrouw zwaargewond na val met fiets in Drunense duinen: grote red­dings­ope­ra­tie volgt

6 september HELVOIRT - Een vrouw uit Rosmalen is zwaargewond geraakt tijdens het mountainbiken in De Loonse en Drunense Duinen. Omdat ze in een onbegaanbaar gebied lag, konden hulpdiensten niet meteen ter plaatse zijn. Zo'n vijftien mensen hebben uiteindelijk bij de reddingsoperatie geholpen om de vrouw naar het ETZ Ziekenhuis in Tilburg te kunnen brengen.