Automobilist ramt pui van seniorenwoning

Van dirigent tot schrijver: Roel Verheggen presen­teert eerste kinderboek

BOXMEER - Roel Verheggen uit Boxmeer is midden april als dirigent het middelpunt van drie Passion-concerten in Schouwburg Cuijk. Morgen focust hij, in kleinere kring, op een ander aspect van zijn ongebreidelde scheppingsdrang. In boekhandel Van Dinter in Boxmeer presenteert hij van 16.00 tot 18.00 uur zijn eerste kinderboek: Griebel.

24 maart