Automobilist gewond bij botsing in Beugen

FOTO'S en video Brabant haalt de schaatsen uit het vet: bekijk hier de foto’s

TILBURG - Deze week was het dan eindelijk zover: er kon weer geschaatst worden op natuurijs. Hoewel het ijs nog niet overal heel dik was, werd in de afgelopen dagen naar hartenlust geschaatst op diverse vennen in Brabant. Dat gebeurde onder meer bij de Kogelvanger in Breda, het Buntven in Deurne en het Brandven in Oisterwijk.

16 december