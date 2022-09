Automobilist filmt bijna-botsing en ruzie op berucht kruispunt

Stuur ons jouw herinnerin­gen en foto's van koningin Elizabeth

Koningin Elizabeth is donderdagavond overleden. Ze was sinds 1952 koningin van het Verenigd Koninkrijk en is daarmee het langst regerende staatshoofd ter wereld. Ben je met de Queen op de foto geweest, heb je haar de hand geschud of op een bijzondere locatie gezien?

9 september