Automobilist (36) zonder rijbewijs ramt verkeersbord bij Erp: aangehouden na positieve alcoholtest

Verdwijnen er monumenten uit Altena? Discussie over erfgoedbe­leid van gemeente

ALTENA - ‘Hebben we onze monumenten in Altena gekoesterd of verwaarloosd in het afgelopen jaar?’ Het is een van de vragen die aan bod komen tijdens de jaarlijkse erfgoedavond op 6 september in het Biesbosch Museumeiland in Werkendam. Deze avond vormt de aftrap rond Open Monumentendag op zaterdag 9 en zondag 10 september.