Automobilist (27) huilend bij rechter na achterlaten van zwaargewonde fietser: ‘Hij reed zonder licht’

AMATEURVOETBAL Tresor voetbalt in een ‘wit’ Brabants gehucht en is daar dolgeluk­kig: ‘Ik hoorde er meteen bij’

Toen Tresor Mbiavanga werd gevraagd om in het Brabantse gehucht Eethen te komen voetballen, moest hij daar goed over nadenken. GDC is namelijk een ‘witte’ club, zou ik daar worden geaccepteerd? Zijn zorgen bleken volledig overbodig. ,,Het voelt als een warm bad.”