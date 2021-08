Autodief die dodelijk ongeluk veroorzaakte in Den Bosch was bij politie bekend door ‘verward gedrag’

Geschoten of geslagen? Er is in ieder geval bloed; Vught in de ban van ‘incident’

31 juli VUGHT - Bij bewoners van de Madeliefstraat in Vught zit de schrik er best in. Op het parkeerplaatsje aan het begin van de straat is zaterdagmiddag ‘iets’ gebeurd. Niemand weet precies wat, maar er is een bloedspoor en het politieonderzoek duurt tot in de avond. ,,Dit is geen prettig idee hoor, de buurt verandert.”