Autobrand, horrorclown en scootmobiel te water

Drugsafval opruimen? Kosten voor provincie Brabant in jaar tijd verdriedubbeld

19 september De provincie Noord-Brabant heeft vorig jaar in totaal 385.000 euro aan subsidie verstrekt voor het opruimen van drugsafval. Dat is ruim drie keer zoveel als in het jaar ervoor, toen er 125.000 euro werd uitgekeerd. Het bedrag voor dit jaar is nog niet bekend.