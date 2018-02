Auto vliegt uit de bocht op A59, vrouw uit auto gered

Zoon (21) van Sandra op intensive care na ernstig ongeluk Tilburg: 'Die schoft liet Peter gewoon liggen'

1 februari TILBURG – De 21-jarige man die woensdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een doorrijder in Tilburg, heeft een gescheurde milt en een zware hersenbloeding aan het ongeluk overgehouden. Hij ligt op de intensive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, laat zijn moeder Sandra weten. ,,Het was een afschuwelijke botsing, maar gelukkig is Peter een doorzetter.”