Auto vliegt in brand bij afrit Boxmeer op A77

Deze twaalf toeristen redden levens op vakantie: ‘Ik zette het pistool op zijn hoofd’

Lovende reacties vorige week voor politieman Maarten Brink nadat hij op vakantie in Amerika twee jonge kinderen uit een rokende auto wist te redden. Een heldendaad, vonden sommigen. Zelf vond hij de actie in Texas niet meer dan logisch. ,,De stap naar voren ging vanzelf. Politiewerk stopt nooit.” De Brabantse agent was niet de eerste toerist die een heldendaad verrichtte op vakantie. Deze levensreddende vakantiegangers gingen hem voor.