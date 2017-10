Auto te water in Zuilichem, bestuurder spoorloos

Dode bejaarde vrouw (83) in Tilburgse portiekwoning is slachtoffer van misdrijf

19:53 TILBURG - Een 83-jarige Tilburgse vrouw is zondag dood in haar woning aan de Jachtslotstraat aangetroffen. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, bleek in de loop van zondagavond. Maandag heeft een Team Grootschalig Onderzoek van de politie urenlang onderzoek gedaan in de portiekwoning bij het Westerpark.