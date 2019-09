Auto rijdt publiek in bij race in Leende, zeven gewonden: organisatie vermoedt opzet

video Herden­kings­tocht Market Garden overtreft hoge verwachtin­gen: ‘Proost hè, op de goede afloop!’

14 september De herdenkingstocht die zaterdag tienduizenden Brabanders op de been bracht, overtrof alle verwachtingen van deelnemers Clemens Witlox en René van Donzel. Deze krant stapte bij deze twee Udenaren in voor een tocht met een beetje pech en heel veel geluk. ,,Dit is fantastisch, zo groots! Het is nóg drukker dan vijf jaar geleden.”