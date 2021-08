Auto rijdt meerdere keren over vrouw met rollator in Den Bosch

Nieuwsover­zicht | Enorme netkous om woontoren vanwege vallende stenen - Kappers gaan helpen tegen huiselijk geweld

25 augustus Kappers in Tilburg gaan letten op blauwe plekken. Daarmee moet huiselijk geweld eerder gesignaleerd worden. Woontoren de Regent in Eindhoven wordt helemaal omgeven met een soort netkousen. Dit om te voorkomen dat er nog stenen naar beneden vallen. En de plek waar het enorme Michael Jackson-beeld ligt opgeslagen is bekend. Maar wie wil hem hebben? Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.