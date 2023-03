Auto rijdt Deurnese voortuin in, bestuurder vermoedelijk onwel

Nektattoo zonder betekenis geeft amateur­voet­bal­ler bij het Osse Cito vleugels: ‘En ik moet het van mijn snelheid hebben’

Opgevist uit een vriendenteam, na jaren in de jeugd bij Margriet en OSS’20 en nu vlammend in vierde klasse H. Kevin van de Wetering is de ontdekking van Cito. Met dank aan een opzienbarende tattoo.