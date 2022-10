Auto raakt boom en slaat over de kop bij Wanroij, automobilist gewond

Anders dan in Limburg krijgt gemeente Land van Cuijk geen dialectna­men op de komborden

CUIJK - De naam van een dorp in het dialect op het kombord. In Friesland en Limburg is het alom gebruik. De gemeente Land van Cuijk begint er niet aan, ondanks eerdere toezeggingen in de voormalige gemeente Sint Anthonis en de wens van de grootste raadsfractie, het CDA.

