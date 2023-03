Auto op zijn kop op de A2 bij Sint-Michielsgestel, flinke file richting Den Bosch

‘Politiek dier’ Wil Vennix kwart eeuw in de gemeente­raad: ‘Ik ben wel milder geworden in die 25 jaar’

DIESSEN - Wil Vennix zegt het zelf; hij is een politiek dier. Die zich heerlijk voelt als hij discussies kan voeren op het scherpst van de snede, als hij mee kan denken over processen die vastlopen en als hij iets kan betekenen voor de mensen in Hilvarenbeek. Deze maand is Vennix precies 25 jaar gemeenteraadslid. Het BD legt hem een aantal keuzes voor.