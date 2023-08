Auto met drie inzittenden van de weg op A50 bij Schaijk

Te hulp Ervaren agent Henk (60) kwam ziek thuis te zitten na te veel heftige incidenten kort na elkaar: ‘Ik zat heel diep’

UDEN - De ervaren politieagent Henk van der Bruggen (60) dacht dat hij niet klein te krijgen was. Maar toen hij twee keer bij een incident verstijfde, wist hij dat het niet goed was: posttraumatische stressstoornis. Na een jaar uit de roulatie is hij nu weer aan het werk. ,,Ik zie mezelf nu meer als hulpverlener dan boevenvanger.”