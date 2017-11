Auto Max Verstappen onder de hamer bij Brabants veilingbedrijf

Onrust om ei­er­broed­ma­chi­ne uit Bladel als kindercadeau voor Sinterklaas of kerst

14:23 BLADEL - KleinveeService uit Bladel biedt eierbroedmachines aan als leuk Sinterklaas- of kerstcadeau voor kinderen. Dat is Comité Dierennoodhulp in het verkeerde keelgat geschoten.