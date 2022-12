Auto belandt op de kop na botsing in Ven-Zelderheide

Kunnen de leerlingen van Mikado straks toch in het nieuwe schoolge­bouw terecht?

GENNEP - De deur wordt niet hard dichtgeslagen. Er is nog een kans dat Mikado, de school voor speciaal onderwijs, een plek krijgt in het nieuwe Kind Expertise Centrum dat in juli 2021 in Gennep werd geopend. Dat is ook de grote wens van de school.

