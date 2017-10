Auto belandt op dak in Lage Mierde

Geef uw mening Hoe weren we boeven uit de lokale politiek?

21 oktober Kijk uit voor criminelen in de gemeenteraad, waarschuwen de burgemeesters van Breda en Eindhoven. Want, zo menen zij, de georganiseerde misdaad kan zo maar infiltreren in lokale politieke partijen. Wat vindt u? Moeten lokale partijen de komende maanden extra alert zijn? En zo ja: hoe herkennen zij de boef?