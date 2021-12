Autistische Jesse wil prikkelarm geprikt worden maar GGD kiest voor snelheid en maakt geen uitzondering

Peiling Zo vieren Brabanders kerst: ‘Meer dan vier gasten kan wel, want konings­huis neemt het ook niet zo nauw’

Nog maar een week en dan is het kerst. We vroegen aan lezers van deze site of de dagen dit jaar sober of juist uitbundig gevierd worden. De ‘avondlockdown’ mag dan nog steeds van kracht zijn, van de 234 Brabanders die de enquête afgelopen week invulden, komt een groot deel samen om te eten. Met méér dan vier mensen.

12:45