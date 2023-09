Atelierroute met 27 kunstenaars op 21 adressen in Boekel

Brasserie Ome Bernard failliet: ‘Terugbeta­len van coronas­teun speelt een grote rol’

DEN BOSCH - Brasserie Ome Bernard, gevestigd in de Bossche Verwersstraat, is failliet verklaard. ,,Het is een samenloop van omstandigheden”, zegt curator Maurice Winkels, die hoopt op een doorstart met een ondernemer die de zaak koopt.