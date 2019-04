Astrid Joosten vindt liefde in Brabant

Marco Kroon toonde geslachts­deel en mishandel­de agent tijdens carnaval, Defensie schorst oorlogs­held

13:33 DEN BOSCH - Militair Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, moet voor de rechter komen op verdenking van meerdere incidenten tijdens carnaval in Den Bosch. Het gaat om schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling. Defensie heeft besloten de topmilitair voorlopig te schorsen. Een veroordeling een jaar cel of meer wordt niet getolereerd. Wie daarover heen gaat of oneervol wordt ontslagen kan de hoogste militaire onderscheiding alsnog inleveren.