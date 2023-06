Astenaren krijgen inspraak bij plaatsing laadpalen

Marketingtrucs Waarom er geen werkende klokken in een Ikea te vinden zijn

Supermarkten leggen de producten die ze graag aan je slijten in de schappen op ooghoogte. Het zomerjurkje waar jij je vriendin net over vertelde, verschijnt opeens op je social media. Experts vertellen hoe marketing ons bespeelt én hoe je ervoor zorgt dat je niet onnodig geld uitgeeft. Zo is het zeer bewust dat er geen raam of werkende klok te vinden is bij de Ikea.