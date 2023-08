Astenaar die wil weten hoe opsporingsteam wist van wapens in zijn kofferbak, koerst af op honderdste inzageverzoek

DEN BOSCH/ASTEN – Al meer dan zeventig keer heeft een oud-Astenaar inzage verlangd in zijn dossier, sinds een wapenarsenaal werd aangetroffen in zijn auto . Maandag 7 augustus zijn daar in de Bossche rechtbank nog eens zestien verzoeken bijgekomen.