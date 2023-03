Asperges Op De Velden weer in Veldhoven, in Nuenen keert asperge-evenement niet terug

met video Wax Art Studio uit Veghel versiert paaskaar­sen voor heel Europa: ‘Namaak pakken we keihard aan’

VEGHEL - Kerken in heel Europa vertrouwen op een klein Veghels bedrijf voor een van hun belangrijkste symbolen bij vieringen en diensten: de paaskaars. Wax Art Studio maakt de bijzondere versieringen in was. Het is nu topdrukte vlak voor Pasen.