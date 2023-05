Asperges op de Velden bij kwekerij Kelders in Veldhoven

KORT NIEUWS Woning Schootense Dreef Helmond op slot na drugs­vondst

HELMOND - Een woning aan Schootense Dreef in Helmond is voor vier maanden gesloten vanwege drugshandel. Op 10 april vond de politie in het pand ruim 4 kilo hasj, zo’n 1600 gram henneptoppen en xtc-tabletten.