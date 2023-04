Aspergekwekers maken overuren: 'Haal ze bij de boer, niet in de supermarkt’

Brabant vorig jaar opnieuw koploper met hoogst aantal opgerolde drugslabs en hennepkwe­ke­rij­en

In Brabant werden vorig jaar opnieuw de meeste drugslabs opgerold. Onze provincie is daarmee de afgelopen vijf jaar de ongelukkige koploper, blijkt uit het Nationaal Overzicht Drugscijfers dat dinsdag is uitgebracht. Ook werden in Brabant, samen met de provincie Zuid-Holland, relatief gezien de meeste hennepkwekerijen ontmanteld.