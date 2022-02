Arts moet weg bij ziekenhuis in West-Brabant na grensoverschrijdend gedrag

Eindhoven aan zee? Verspre­king in NOS Journaal zorgt voor hilariteit op Twitter

EINDHOVEN - Hilariteit alom maandagavond onder kijkers van het NOS Journaal van 20.00 uur. In een nieuwsitem over de storm Corrie - die maandag over het land raasde - had presentator Rob Trip het namelijk niet over de kust bij IJmuiden, maar over de kust bij Eindhoven.

