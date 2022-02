Arts die verpleegkundige betastte in Amphia Ziekenhuis mag beroep niet meer uitoefenen

In afwachting van een eventueel hoger beroep wil het Bredase ziekenhuis niet inhoudelijk reageren op de zaak.

,,In het algemeen kunnen we wel zeggen dat Amphia en het MSB-A (medisch specialistisch bedrijf, red.) veilig werk- en opleidingsklimaat hoog in het vaandel heeft. Grensoverschrijdend gedrag wordt daarom niet geaccepteerd", aldus een woordvoerster van het ziekenhuis. Ze voegt er verder aan toe dat de ‘overeenkomst tussen het MSB-A en de medisch specialist is beëindigd en hij daarmee niet meer werkzaam is binnen Amphia'.