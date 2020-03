Arts Catharina tegen niet-coronapatiënten: ‘blijf niet weg, de situatie is hier onder controle’

Waar maakt u zich precies zorgen over?

Op uitzondering van de coronapatiënten is de spoedeisende hulp bijna helemaal leeg. Wij vragen ons af waar die mensen blijven. Bijvoorbeeld, het aantal blindedarmonstekingen en hartaanvallen is al jarenlang stabiel. Zij blijven nu thuis, dat kan niet anders. Dat vind ik zorgelijk: ze moeten niet zieker worden dan ze al zijn.

Waarschijnlijk willen mensen de zorg ontlasten nu het ziekenhuis volloopt met coronapatiënten.

Ik zeg bij dezen: dat is nergens voor nodig. Als je pijn hebt of je denkt ‘dit is niet goed’, dan moet je gewoon contact met ons opnemen. Via de huisarts of via de huisartsenpost. Als je zorg nodig hebt, kunnen we die nog altijd bieden. Wees niet bang om te bellen en laat je niet door angst regeren.

Hoe is de situatie in het ziekenhuis op dit moment?

Op dit moment hebben we alles onder controle. We zien iedere dag een toename, maar er zijn nog bedden vrij. Aan de andere kant zien we ook dat coronapatiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen en naar huis gaan.

Verbaast het u dat er geen chaos of paniek is?

Nee. We hebben de goede maatregelen genomen sinds het eerste coronapositieve geval in Nederland. Vanaf dat moment weet je dat je de dans niet gaat ontspringen. We hebben een plan gemaakt en we hebben geleerd van de landen om ons heen. Aan niet-spoedeisende hulp doen we bijna niet meer. Dat zorgt voor extra capaciteit en bedden. Bovendien worden veel patiënten naar andere delen van het land vervoerd. Zo proberen we om het virus iedere keer een stapje voor te zijn.

Denkt u dat jullie het virus voor kunnen blijven?

Niemand kan daar voorspellingen over doen.

Op sociale media verschijnen verhalen over hoge werkdruk in de ziekenhuizen. De zorg is zwaar, en veel patiënten gaan dood. Hoe ervaart u die werkdruk?

We kunnen de zorg op dit moment goed aan. Maar je moet je wel realiseren dat mensen soms heel ziek binnen komen. En soms zo ziek dat je ze niet meer opneemt op de intensive care. Dat is niet ongebruikelijk en hoort bij ons vak. Het bijzondere aan deze situatie is de frequentie waar dat mee gebeurt. Nu moet je haast bij iedere dienst een moeilijk gesprek met familie voeren. Dat is emotioneel erg zwaar. Maar de werkzaamheden kunnen we op dit moment aan. Ze komen niet met bosjes tegelijk binnenvallen.

In het Bernhoven Ziekenhuis in Uden stond ze het water aan de lippen. Waarom is dat in Eindhoven nog niet het geval?

Misschien kan je dat wel vergelijken met Italië, waar in het noorden regio’s zijn waar er paniek en chaos is. Maar in de rest van Italië is dat nog niet aan de orde. Wij proberen ons telkens zo goed mogelijk voor te bereiden. We moeten ook blijven herhalen hoe belangrijk het is dat iedereen zich aan de voorschriften houdt.