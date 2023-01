Artiesten en publiek maken een feestje van de zittingsavonden in Sterksel

Met zo’n tweehonderd bezoekers verdeeld over twee avonden, was de tot feestzaal omgetoverde gymzaal van het Sterksele dorpshuis vrijdag en vooral zaterdag goed bezet.

De groep Tadaa kreeg zaterdag de handen al vroeg op elkaar met hun veelal nostalgische meezingers. Hard gelachen werd er om de kletspraat van Jeroen van Nunen, die onlangs voor de eerste keer deelnam aan het Brabants Kampioenschap tonpraten. De Wintelrenaar kroop in Sterksel, net als in Valkenswaard, in de huid van zijn creatie Ben van het Circus.

Gortdroge woordgrappen

Veel waardering was er voor de twee Sterkselse acts. De inbreng van lokale artiesten was wat minder groot dan bij de vorige editie in 2020, maar toch kwam het dorp ruimschoots aan bod in de sketch van het cabaretduo Tiswa. Als bezoekers van De Huiskamer van Sterksel roddelden Marij Polman en Door Scheepers op hun vertrouwde wijze over prominente en minder bekende dorpsfiguren. Ook hun kleine en grote irritaties kwamen voorbij.