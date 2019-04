Art Rooijakkers is een gebraden haantje en Kluun juicht voor Ajax

Herinnerin­gen aan de bijzondere kathedraal: ‘De kick die wij kregen bij het zien van de No­tre-Da­me...’

16 april De romantiek in en rond de Notre-Dame. Die gaan Brabantse toeristen in Parijs het meest missen, blijkt uit de vele herinneringen die lezers insturen. Er werden vriendinnen ten huwelijk gevraagd, het was een einddoel van een bijzondere fietsrit en een prachtig foto-object in ‘het gouden uur'.