Art Rooijakkers heeft een zomerdate en Lucille Werner is benieuwd naar nieuwe minister

‘Vaderdag, een soort jaarlijks terugke­rend functione­rings­ge­sprek met mijn kinderen’

16 juni Vorig weekend hebben we hier in huis weer uitbundig Pinksteren gevierd, oftewel de uitstorting van de Heilige Geest. ,,Is de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid toevallig al neder­gedaald op de apostelen en andere aanwezige gelovigen?” vragen mijn kinderen altijd nerveus als ze op de ochtend van eerste pinksterdag bij ons in bed kruipen.