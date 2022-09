Arriva-personeel staakt weer, vrijdag geen treinen op de Maaslijn

Nieuwsover­zicht | Agenten vinden man met schotwond in been - Mogelijke WOII-gra­naat blijkt roestig stuk beton

De politie heeft zondagnacht in Tilburg een man met een schotwond in zijn been gevonden. Het is niet duidelijk wie hem verwond heeft. Ook is bij werkzaamheden in Bergeijk maandagmiddag een explosief gevonden, dat mogelijk stamt uit de Tweede Wereldoorlog. Verder wil een beleggersclub een miljardenclaim neerleggen bij Philips na een terugroepactie van beademingsapparaten. De Europese wedstrijd van PSV van deze week gaat niet door.

12 september